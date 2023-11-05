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        Malatya'da tırla çarpışan cipin sürücüsü öldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:38
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        Malatya'da tırla çarpışan cipin sürücüsü öldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        D-850 kara yolu Karanlıkdere Mahallesi'nde, Mehmet Dilli (64) idaresindeki 02 ADA 285 plakalı cip ile Seydihan Mehmet Akbulut (40) yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde cip sürücüsü Mehmet Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı tır sürücüsü Akbulut ise ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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