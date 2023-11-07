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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:00
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Malatya Valiliğine gelişinde Vali Ersin Yazıcı tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a burada deprem sonrası çalışmalara ilişkin brifing verildi.

        Ardından Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesine geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehirdeki çalışmalara dair Yılmaz'a sunum yaptı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de eşlik etti.

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