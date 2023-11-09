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        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Kasım mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:01 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:01
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        Malatya Valisi Yazıcı'dan 10 Kasım mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, Atatürk'ün milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık duygularıyla, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen istiklal ve istikbal mücadelesini başarıya ulaştıran, geçmişten alınan güçle geleceğe umutla bakmayı sağlayan, tüm benliğini milletine adamış bir devlet adamı ve komutan olduğunu belirtti.

        Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem ve düşüncelerindeki evrensel boyutun Atatürk'ü insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yaptığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Atatürk öncülüğünde demokratik, modern, hür ve müreffeh Türkiye'nin temelleri atılmış, büyük bir dönüşüm ve modernleşme süreci başlatılmıştır. Bu minvalde atılan adımlarla bugün gelinen noktada ülkemiz, uluslararası alanda saygın ve güçlü bir noktaya gelmiştir. Bu doğrultuda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen milletimiz, Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan ve yorulmadan atıp, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini yakalayacaktır. Bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, ilke ve devrimleriyle hala Türk ulusuna önderlik etmeye devam etmektedir. Türk milleti var oldukça, Cumhuriyetimizin ve Ulu Önderimizin ilkeleri ve devrimleri payidar kalacaktır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği laik, demokratik, çağdaş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, bölünmez bir bütün olarak milletçe sonsuza kadar koruyup, geride bıraktığı fikirlerin ışığında milletçe yürüyeceğiz ve onun mukaddes mirasına sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını minnetle anıyor, kahraman silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

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