Battalgazi Belediyesi 1200 personelin maaş kartını TROY'a taşıma kararı aldı

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, çalışan 1200 memur ve işçinin maaş kartının, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'e yönelik saldırılarda İsrail'i destekleyen şirketleri boykot kararı kapsamında daha önce tüm sosyal tesislerde İsrail menşeli malların satışının yasaklanması kararı aldıklarını hatırlatarak, İsrail'i boykot etmek amacıyla tüm belediye çalışanları ve Belediyeye bağlı şirket personellerinin maaş kartlarında değişime giderek yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş yaptıklarını belirtti.

Güder, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki herkesin, her zaman kötülüğe engel olmak için yapabileceği bir şeyler mutlaka vardır. Zulme engel, mazluma umut olmak için caydırıcı rol üstlenelim. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle ne gerekiyorsa yapalım. Biz de Battalgazi Belediyesi olarak çocuk katili İsrail'i boykot etmek amacıyla TROY karta geçiş yapıyoruz. Daha önce sosyal tesislerimizde tüm İsrail ürünlerini raflardan kaldırma kararı almıştık. Aynı zamanda sosyal tesislerimizin kasım ayı gelirini Filistin'e gönderme kararı alarak Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmiştik. Kartlar üzerinden alınan yüzdelik dilimin de katil İsrail'le bağlantılı bir şirkete gitmesini istemiyoruz. Bundan sonra maaş ödemeleri yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY üzerinden yapılacak. İnşallah kısa süre içerisinde bu saldırılar durur ve Filistin halkı kendi topraklarında huzur içerisinde yaşar ve çocuklar bomba seslerinin altında değil uçurtmaların gölgesinde büyür."