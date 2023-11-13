Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 120,00 196,94 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 150,96 150,96 Kuru incir Kg 35,00 70,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 35,50 35,50