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        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:31 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:31
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        Malatya Ticaret Borsası
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        Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 196,94 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kuru kayısı Kg 120,00 196,94
        2 No&#39;lu şekerpare kayısı Kg 150,96 150,96
        Kuru incir Kg 35,00 70,00
        Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 35,50 35,50

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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