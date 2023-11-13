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        Malatya'da kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

        Malatya'da bir araçta 36 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 19:57 Güncelleme: 13.11.2023 - 19:57
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        Malatya'da kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
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        Malatya'da bir araçta 36 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Ö.A.N'ye (46) ait araçta yapılan aramada çeşitli markalarda 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Zanlı hakkında, kaçak içki ticareti yaptığı iddiasıyla Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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