Malatya'da dorsesi açık kalan kamyon trafik bilgilendirme panosunu yerinden söktü

Malatya'da seyir halindeyken dorsesi açılan kamyon, dijital trafik bilgilendirme panosuna çarptı.

Sürücüsü kimliği henüz öğrenilemeyen 44 ACK 548 plakalı kamyonun dorsesi, Malatya-Kayseri kara yolu Cafana Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken arızası nedeniyle açıldı.

Dorsenin trafik bilgilendirme panosuna çarparak yerinden söktüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.