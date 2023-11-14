Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi

Malatya'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın devrildiği kazada yaralanan olmadı.

Battalgazi ilçesi Çöşnük Kavşağında Cumalu Dizak yönetimindeki 44 PA 285 plakalı otomobille Fevzi İz idaresindeki 07 R 1268 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç devrildi, yaralanan olmadı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağlayarak, trafik akışını kontrollü sağladı.

Kazaya karışan sürücülerden Cumali Dizak, gazetecilere, kazada sürücülerden birinin kırmızı ışıkta geçtiğini belirterek, hatalı sürücünün MOBESE kayıtlarının incelenmesi sonucu ortaya çıkacağını kaydetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü Fevzi İz de kazada yaralananın olmadığını sevindiğini belirtti.

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