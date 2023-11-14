Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı en yüksek 215 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 100,00 215,00 Dut kurusu Kg 83,00 83,00 Bulgur Kg 7,14 7,14