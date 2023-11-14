Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu değerlendirdikleri 2 ikamette arama yaptı.
S.B'nin (45) ikametinde 29,26 gram esrar, F.O'nun (58) ikametindeyse iki çuval halinde ip yumağı şeklinde bükülmüş 1 kilo 490 gram esrar, 10,72 gram esrar, 17,01 gram kenevir tohumu, 64 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği, el yapımı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerden F.O, Y.E.O, (23) ve A.O. (25) gözaltına alındı.
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