Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu değerlendirdikleri 2 ikamette arama yaptı.

S.B'nin (45) ikametinde 29,26 gram esrar, F.O'nun (58) ikametindeyse iki çuval halinde ip yumağı şeklinde bükülmüş 1 kilo 490 gram esrar, 10,72 gram esrar, 17,01 gram kenevir tohumu, 64 av tüfeği fişeği, 2 av tüfeği, el yapımı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden F.O, Y.E.O, (23) ve A.O. (25) gözaltına alındı.