Malatya'da 1260 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1260 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 1260 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde iki şüphelinin sahte içki üretimi ve satışı yaptığı belirlendi.
Şüpheliler Y.Ç. ve K.H'nin ikametleriyle araçlarında yapılan aramada sahte içki yapımında kullanılan ekipman ile 1260 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüphelilere "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.