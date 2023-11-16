Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 153,00 153,00 Kuru dut Kg 100,03 100,03