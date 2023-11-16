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        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:40 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:40
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        Malatya Ticaret Borsası
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        Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 153 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Kuru kayısı Kg 153,00 153,00
        Kuru dut Kg 100,03 100,03

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