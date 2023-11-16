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        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depreme dayanıklı hafif çelik prefabrik yapı ile inşa edilen Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 17:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:04
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        Malatya'da Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da depreme dayanıklı hafif çelik prefabrik yapı ile inşa edilen Yeşilyurt Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı törenle açıldı.

        Açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı, jandarmanın vatandaşa güven verdiğini söyledi.

        Jandarmanın gelişen çağın koşullarına uygun olarak, kendisini yenilediğini belirten Vali Yazıcı, şöyle devam etti:

        "Güvenliğimizin baş aktörü olan jandarma ve polis teşkilatımız, yurt içinde halkına güven vermeye, arsıza, hırsıza, niyeti bozuklara da korku salmaya devam edecektir. Bununla birlikte Türk ordusu da sınırlarda, yurt dışında dünyaya Türk'ün gücünü, gerektiğinde merhametini ve insanlığını göstermeye devam edecek."

        Depremlerden etkilenen kenti el birliğiyle ayağa kaldırmak için herkesin işinin en iyisini yapması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Kamu hizmetini en hızlı şekilde halkla buluşturarak, halka güven vererek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın da jandarmanın, görev yaptığı kutsal vatan topraklarında Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu ifade etti.

        Tarihin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadıklarını hatırlatan Altın, "Dünyada eşine rastlanmayacak 2 büyük depreme ardı ardına 10 ilimizle birlikte maruz kaldık. Malatya da bu felaketlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri. Deprem nedeniyle evi yıkılan ya da hasar alan birçok vatandaşımız jandarma sorumluluk sahasında bulunan mahallelerde ikamet etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

        Açılışa 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, Kara Havacılık Alay Komutanı Kara Pilot Albay Yücel Parmaksız, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldı.

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