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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere avukatlık ücreti desteği

        Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Baro Başkanlığı arasında 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte yaşanan yapısal sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "Depremzede Vatandaşlara Hukuki Yardım" protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 18:10 Güncelleme: 17.11.2023 - 18:33
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        Malatya Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere avukatlık ücreti desteği
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        Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Baro Başkanlığı arasında 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte yaşanan yapısal sıkıntılarla ilgili vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla "Depremzede Vatandaşlara Hukuki Yardım" protokolü imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda imzalanan protokol kapsamında vatandaşların, barodan alacakları hukuki destekle sıkıntılarının çözüleceği, bu hizmetin ücretinin ise Malatya Büyükşehir Belediyesince karşılanacağı bildirildi.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, katılımcı belediyecilik ilkeleri gereği sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, kanaat önderleriyle diyalog içinde olduklarını belirtti.

        Gürkan, 6 Şubat'a meydana gelen depremlerle beraber vatandaşın özellikle danışmanlık ihtiyaçlarının olduğunu gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Baro Başkanı'mızla yaptığımız istişarelerde özellikle vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hukuk desteği alınması gerektiğini ve bu desteğin de Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden karşılanarak vatandaşlarımıza hukuksal hizmet verilmesi noktasında bir mutabakat sağladık. Beşte bir fiyatına vatandaşlarımıza depremle ilgili hukuksal sorunlarının çözülmesiyle ilgili adli ve idari boyut, danışmanlık boyutu itibarıyla baro avukatlarımız tarafından bu hizmetler verilecektir."

        Malatya Barosu Başkanı Onur Demez de protokol talebinin Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan geldiğini belirterek, protokol kapsamında baroya gelen vatandaşların depremle ilgili sıkıntılarının çözümleneceğini aktardı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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