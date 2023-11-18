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        Malatya'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 22:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:45
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        Malatya'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde Y.B. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Ceylaner (27) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ​​​​​​​Ceylaner'in cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Polisin kavgada kullandığı tüfekle yakaladığı Y.B.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Battalgazi ilçesinde dün Y.B. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Ceylaner, hastaneye kaldırılmış, Y.B.'yi ise polis yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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