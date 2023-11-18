Malatya'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi Emeksiz Caddesi'nde Y.B. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Ceylaner (27) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

​​​​​​​Ceylaner'in cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kavgada kullandığı tüfekle yakaladığı Y.B.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Battalgazi ilçesinde dün Y.B. ile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Ceylaner, hastaneye kaldırılmış, Y.B.'yi ise polis yakalamıştı.