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        İnönü Üniversitesi "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi"ne ev sahipliği yapıyor

        Türk dünyasındaki üniversitelerin öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi, bu yıl İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:09
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        İnönü Üniversitesi "Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi"ne ev sahipliği yapıyor
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        Türk dünyasındaki üniversitelerin öğrencilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi, bu yıl İnönü Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülüyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasının 15 bölgesinden 90 üniversitenin iş birliğiyle sürdürülen projeye, bu yıl İnönü Üniversitesi ev sahipliği yapıyor.

        Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, projede 130'un üzerinde bilim insanı, 300'den fazla gönüllü ve 10 binin üzerinde öğrencinin yer aldığını belirtti.

        Öğrencilere 14 haftalık çevrim içi eğitimin verileceğini aktaran Kızılay, projenin 2023-2024 yılı ana temasının ise "Türk Asrına Adım Adım: Azerbaycan" ile "21. Yüzyıl Türk Asrı: Azerbaycan ve Ulu Önder Haydar Aliyev" olduğunu ifade etti.

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