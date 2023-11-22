Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 173,00 173,00 Kuru kayısı Kg 130,50 130,50 Kesmelik kuru kayısı Kg 90,00 98,00