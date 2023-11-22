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        Malatya Ticaret Borsası

        Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:52 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:52
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        Malatya Ticaret Borsası
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        Malatya Ticaret Borsasında 1 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 173 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        1 No&#39;lu şekerpare kayısı Kg 173,00 173,00
        Kuru kayısı Kg 130,50 130,50
        Kesmelik kuru kayısı Kg 90,00 98,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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