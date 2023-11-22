Malatya'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda il dışından kente silah getirileceği belirlendi.
Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanmış 5 glock tabanca ele geçirildi, şüpheliler Y.B. ve B.D.H.yakalandı.
Şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.