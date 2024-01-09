Darende'de imam hatip öğrencileri Gazze yararına kermes düzenledi

Malatya'nınDarende ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulda, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere kermes düzenlendi.

Kermeste, evlerde hazırlanan pasta, içecek ve yemekler satışa sunuldu.

Bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gazze'ye ulaştırılması için okul idaresine teslim etti.

Kermese, İlçe Kaymakamı Sefa Gülyer ve İlçe Milli Eğitim Müdür Fevzi İnce, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kermesten elde edilen gelirler, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Okul Müdürü Mahmut Kul, Müslüman kardeşlerine yardım etmek zorunda olduklarını belirterek, "Kimisi güç ve kuvvetiyle kimisi diliyle kimisi de maddi ve manevi olarak yardımlarını gönderebilir." dedi.

Evde yaptıkları yemekleri Filistin için satışa sunduklarını belirten öğrencilerden Zeynep Polat da karınca misali destek olmak istediklerini söyledi.