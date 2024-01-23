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        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.01.2024 - 22:29
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        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu R.D. ile M.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Y.K. polis ekiplerince pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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