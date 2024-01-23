Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu R.D. ile M.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli Y.K. polis ekiplerince pompalı tüfekle birlikte yakalandı.
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