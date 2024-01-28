BİDEV'den Malatya'daki depremzede sporculara malzeme desteği

Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) Malatya'daki depremzede sporculara malzeme desteğinde bulundu.

"Köylerde Basketbol İçin BİDEV Adım Projesi" kapsamında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde basketbol sahası yapan ve açılışını gerçekleştiren BİDEV yetkilileri, Tecde Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, programda, sporun iyi insan olmaya vesile olan bir araç olduğunu söyledi.

Velilere çocuklarını bu alana yönlendirdiği için teşekkür eden Bakır, "Deprem bölgesine gelerek okulların spor alanlarını iyileştirilesi ve sporculara malzeme desteğinden olayı BİDEV vakfına teşekkür ediyorum. Umarım bu güzellikler çoğalarak devam eder." dedi.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin ise Malatya'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tüm çocuklarımızın basketbola sahip çıkması, basketbol oynaması bizler için çok önemli. Çünkü basketbol paylaşmayı, takım olmayı, hızlı karar vermeyi en önemlisi de iyi insan olmayı öğretir. Vakıf olarak da tek temennimiz, çocuklarımızın basketbolla, sporla iç içe olup iyi insanlar olması, iyi nesillerin yetişmesidir." diye konuştu.

BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Sami Baykal ise vakıf olarak deprem bölgesinde yaptıkları sahalara bir yenisini Malatya'da eklediklerini anlatarak, "Amacımız çocuklarımıza basketbol oynatabilmek. Basketbol ile çocukların vakitlerini iyi geçirmeleri ve kötü alışkanlıklara bulaşmadan iyi insanlar olmalarını sağlamak. Bugün bunun için buradayız."ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Basketbol Antrenörü Seyit Şencan'ın da hazır bulunduğu programda konuşmaların ardından sporculara malzemeleri dağıtıldı.

Etkinliğe BİDEV Mütevelli Heyeti Üyesi Murat Toz ile BİDEV Gönüllüsü ve Proje Bölge Sorumlusu Emre Mahmut Şimşek ve diğer ilgiler de katıldı.