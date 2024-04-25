Tescilli kayısı çekirdeği ihracatından yılın ilk çeyreğinde 3,7 milyon dolarlık gelir

ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın coğrafi işaret tescil belgeli ürünü kayısı çekirdeğinden yılın ilk çeyreğinde 1079 tonluk ihracata karşılık 3 milyon 741 bin dolar gelir sağlandı.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da, kayısının yanı sıra çekirdeği de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kayısı çekirdeğinin çiftçinin üretim maliyetini karşılamada çok önemli bir kalem olduğunu söyledi.

Çekirdeğin coğrafi tescilli bir ürün olduğunu hatırlatan Özcan, "Geçmişte kayısıyı sattığımız fiyatlara artık kayısıdan elde ettiğimiz çekirdeği ihraç ediyoruz. Üretici açısından baktığımızda kayısı çekirdeği önemli bir gelir kaynağı. Kayısı çekirdeği işçilik ve diğer gider kalemleri açısından üreticinin elini güçlendiriyor." diye konuştu.

Kayısı çekirdeği ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğinde 1079 ton kayısı çekirdeği içi ihracatı ederek, 3 milyon 741 dolar gelir elde ettik. Geçmişte çekirdekte önemli bir gelir elde edilemediği için gider kalemleri kuru kayısıya yansıyordu. Kuru kayısıda elde ettiğimiz istikrarlı piyasalarda şu an çekirdek ihracatına da devam ediyoruz."

Çekirdek ihracatında 8 bin tona ulaştıkları yıllar olduğuna, her yıl ihracat rakamlarındaki tablonun değiştiğine dikkati çeken Özcan, "Bu da Amerika'da üretilen yüksek miktardaki bademden kaynaklanıyor. Badem fiyatının çok yüksek olduğu dönemlerde kayısı çekirdeğine ilgi oluyor. Badem üretiminin arttığı yıllarda bizde gerileme oluyor." dedi.