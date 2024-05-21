Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Arguvan'da yayla pikniği etkinliği yapıldı

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde "1. Yayla Pikniği" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arguvan'da yayla pikniği etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde "1. Yayla Pikniği" etkinliği gerçekleştirildi.

        Narmikan Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Malatya Temsilciliğince Çakmak Yaylası'ndaki program çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

        Pikniğe katılan Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, programda, her zamanki gibi bugün de güzellik, birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir günü daha hep beraber paylaştıklarını söyledi.

        Eren, "Birliğimiz ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Piknik etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mutlu ve güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.

        Programa belediye meclis üyeleri, dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı
        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı
        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak
        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı
        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı
        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak
        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak
        TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
        TIR'da 5 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi