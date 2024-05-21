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        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Kızılay'a vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:39
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        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Türk Kızılay'a vekalet vererek Gazze için kurban bağışında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Türk Kızılay'ın, Gazze'deki saldırılarda hayatları olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine başta gıda, barınma, hijyen ve bebek malzemeleri olmak üzere yardımları devam ederken yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle Gazze için kurban bağışında bulunarak kendilerinin de katkıda bulunduğunu belirtti.

        Yazıcı, vatandaşların da bu bayramda Kızılay'ın yürüttüğü kurban bağış kampanyasına destek vermelerini temenni etti.

        Türk Kızılay Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ise Vali Ersin Yazıcı'ya kurban bağışından dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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