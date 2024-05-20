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        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya kent merkezine, 1352 bağımsız birimin daha yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 18:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 18:50
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        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak
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        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya kent merkezine, 1352 bağımsız birimin daha yapılacağını bildirdi.

        AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ihalesi gerçekleştirilen Saray Mahallesi, Fuzuli Caddesi, Kışla Caddesi Proje Alanı'nda 594 konut, 493 dükkan ve 265 ofisten oluşan toplam 1352 bağımsız birim inşa edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Abdurrahman Babacan, çarşı merkezinin ardından Malatya'nın merkez bölgesinin diğer yarısında da inşaatların başlayacağını belirterek, "İhale yapıldı. Türkiye'nin en büyük inşaat firmalarından Kuzu İnşaat AŞ tarafından yapılacak. En kısa zamanda, firmaya yer teslimi yapıldığı anda süreç başlayacak. Yer tesliminden itibaren 400 günlük bir süre içerisinde inşaatlar tamamlanmış olacak. Malatya, merkez çarşı ve konut bölgeleriyle gerçekten yepyeni, güvenli ve modern bir şehir olacak." ifadelerini kullandı.

        Babacan, konut, dükkan ve ofislerin yapılacağı alanın toplam 7,81 hektarlık alanı kapsadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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