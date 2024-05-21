Malatya'da Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi

Malatya'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında turizm istişare toplantısı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Vali Yazıcı, turizm ve tur şirketlerinin kent turizmiyle ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Depremin etkilediği Malatya ayağa kalkarken normalleşmeyi gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatan Yazıcı, depreme rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

Vali Yazıcı, Fırat Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri çalışma kapsamında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ü aynı turistik rotada planladıklarını aktardı.

Malatya turizminin yavaş yavaş hak ettiği yere geleceğini belirten Yazıcı, herkesin "ben ne yapabilirim, nasıl katkı sunabilirim" diye düşünmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şehir ayağa kalkacak, biz kaldıracağız. Buraya gelen turist sayısını arttıracağız. Malatya'mız hak ettiği yere gelecek." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de birlik içinde hareket edilmesi halinde kentin 2 yılda ayağa kalkacağını söyledi. Nemrut Dağı'na düzenlenecek turlar için özel sektörden destek alınması gerektiğine işaret eden Er, kentte artık festivallerin düzenlenebileceğini ve bunun normalleşmeye katkı sunacağını ifade etti.