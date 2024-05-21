Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi

        Malatya'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında turizm istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da Turizm İstişare Toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında turizm istişare toplantısı düzenlendi.

        Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Vali Yazıcı, turizm ve tur şirketlerinin kent turizmiyle ilgili görüş ve önerilerini aldı.

        Depremin etkilediği Malatya ayağa kalkarken normalleşmeyi gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatan Yazıcı, depreme rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

        Vali Yazıcı, Fırat Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri çalışma kapsamında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ü aynı turistik rotada planladıklarını aktardı.

        Malatya turizminin yavaş yavaş hak ettiği yere geleceğini belirten Yazıcı, herkesin "ben ne yapabilirim, nasıl katkı sunabilirim" diye düşünmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şehir ayağa kalkacak, biz kaldıracağız. Buraya gelen turist sayısını arttıracağız. Malatya'mız hak ettiği yere gelecek." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de birlik içinde hareket edilmesi halinde kentin 2 yılda ayağa kalkacağını söyledi.

        Nemrut Dağı'na düzenlenecek turlar için özel sektörden destek alınması gerektiğine işaret eden Er, kentte artık festivallerin düzenlenebileceğini ve bunun normalleşmeye katkı sunacağını ifade etti.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise depremden etkilenen ilçenin tarihi evleriyle bilinen kadim merkezleri Gündüzbey, Barguzu ve Banazı'nın ayağa kalkması için planlar yaptıklarını ifade etti.

        Daha sonra Vali Yazıcı'nın moderatörlüğünde turizm firmalarının yetkilileri görüş, sorun ve önerilerini dile getirdi.

        Toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, TÜRSAB Harput Bölge Kurulu Başkanı Cuma Gülnar, Tüm Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Rıdvan Budak, Malatya Gastronomi, Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygın ile çok sayıda otel ve seyahat acentesinin temsilcisi katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        Arguvan'da yayla pikniği etkinliği yapıldı
        Arguvan'da yayla pikniği etkinliği yapıldı
        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı
        Vali Ersin Yazıcı'dan Türk Kızılay'a Gazze için kurban bağışı
        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak
        Malatya kent merkezine 1352 bağımsız birim daha yapılacak
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı
        Malatya'da uçak maketi sergisi açıldı
        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak
        Malatya'da Yeşilevler Sitesi alanına 708 konut yapılacak