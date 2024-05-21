Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 23 LH 032 plakalı pikap, Cevatpaşa Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda M.Y. yönetimindeki 44 KT 046 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüje çarptı.
Refüjdeki kopan demir çitler karşı yönde seyreden A.G. idaresindeki 06 DJU 622 plakalı ticari araca da zarar verdi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Y. ile Y.C.U, hastaneye kaldırıldı.
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