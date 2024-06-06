Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'ni inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapımı süren karşılama merkezini inceledi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Türkiye'nin 19'ncu kültürel mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşasına başlanan alanı ziyaret etti.

Yazgı, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve yetkililerden bilgi aldı.