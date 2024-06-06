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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'ni inceledi

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapımı süren karşılama merkezini inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:54
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'ni inceledi
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapımı süren karşılama merkezini inceledi.

        Bakan Yardımcısı Yazgı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Türkiye'nin 19'ncu kültürel mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşasına başlanan alanı ziyaret etti.

        Yazgı, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Yardımcısı Yazgı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteki Murat Altundağ, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

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