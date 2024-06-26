Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülülen ve 20 dönüm alanın etkilendiği yangında bazı kayısı ağaçları da zarar gördü.

Serintepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

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