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        Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan anız yangınından yaklaşık 20 dönümlük alan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:48 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:48
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        Malatya'da çıkan anız yangını söndürüldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan anız yangınından yaklaşık 20 dönümlük alan etkilendi.

        Serintepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülülen ve 20 dönüm alanın etkilendiği yangında bazı kayısı ağaçları da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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