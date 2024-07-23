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        Belediye başkanlarından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:06 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:06
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        Belediye başkanlarından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Başkan Taşkın, mesajında, basının, demokrasi ve toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

        Şeffaf ve doğru bilgilendirme misyonuyla hareket eden gazetecilerin toplumun bilgiye erişimini sağlama noktasında büyük bir özveri ve gayret gösterdiğini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

        "Gazetecilik mesleğinin ne kadar zorlu ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu yakından biliyoruz. Özellikle doğru bilgiye ulaşmak ve bunu tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için gösterdiğiniz çaba her türlü takdirin üzerindedir. Zorlu şartlarda görevlerini yerine getiren siz değerli gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ediyorsunuz. Bu anlamlı günde, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hep birlikte daha adil, şeffaf ve demokratik bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz. Görevinizi yaparken gösterdiğiniz cesaret, azim ve kararlılık için hepinize teşekkür ediyorum."

        Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de demokrasinin temel taşlarından biri olan basının, toplumun haber alma hakkının en önemli garantisi olduğunu ifade etti.

        24 Temmuz 1908 tarihinin basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu aktaran Geçit, şunlarkı kaydetti:

        "Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Tarafsız, doğru ve objektif haber yapma ilkesiyle halkımıza hizmet eden basın mensuplarımız, kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmekte ve toplumun sesi olmaktadırlar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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