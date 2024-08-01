Malatya'da AYKOME üst kurul toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Malatya'nın altyapı sorunları ve 2024 yılı yatırım programları görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nusret Mum'un başkanlığındaki toplantıya, ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin yanı sıra Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin temsilcileriyle altyapı hizmeti sağlayan kurum temsilcileri katıldı.