Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyon, Fethiye Mahallesi'nde önce B.Ö. idaresindeki hafif ticari araca ardından park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

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