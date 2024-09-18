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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:18
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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen meyve yüklü kamyon, Fethiye Mahallesi'nde önce B.Ö. idaresindeki hafif ticari araca ardından park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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