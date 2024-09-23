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        Depremden etkilenen Malatya'da 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli okulun protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:11
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        Depremden etkilenen Malatya'da 24 derslikli okul yapımı için protokol imzalandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli okulun protokolü imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever arasında Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi'nde yapılacak 24 derslikli okula ilişkin protokol düzenlendi.

        Protokol imza töreninde Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz ve eşi Elif Sevinç Mertöz de hazır bulundu.

        Vali Yavuz, törende, Mertöz ailesinin Malatya'ya sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Eğitim, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır. Hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün imzaladığımız bu protokol, ilimizin eğitimine büyük bir katkı sunacak. Mertöz ailesine şükranlarımızı sunuyor, bu örnek davranışın diğer iş insanlarımıza da ilham vermesini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Okulun 18 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

        Hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz, daha önce de 2022 yılında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun yapımını tamamlayarak eğitim öğretime katkıda bulunmuştu.

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