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        Polisten öğrencilere güvenlik bilgilendirmesi

        Malatya'da polis, öğrencilere güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:08
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        Polisten öğrencilere güvenlik bilgilendirmesi
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        Malatya'da polis, öğrencilere güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversitede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

        Ekipler, havaalanı, otogar, tren garı, öğrenci yurtları ve üniversitede stantlarda öğrencilere meydana gelebilecek muhtemel olayların önlenebilmesi, uyuşturucu ile mücadele programı (UYUMA) ve Kadın Destek Uygulaması programının (KADES) önemi ve kullanılması, telefon ve internet dolandırıcılığında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

        Polis ekipleri, öğrencilere terör örgütlerinin hedefi olmamaları ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında yetkililere başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

        Öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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        Galeri

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