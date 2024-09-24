Malatya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
Malatya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
N.K. (37) ile boşanma aşamasında olduğu eşi R.K arasında otomobil içerisinde çıkan tartışmada, R.K. tabancayla karısına ateş etti.
Göğsünden yaralanan N.K'yı eşi R.K, otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.
Polis ekipleri şüpheli R.K'yi acil serviste gözaltına alırken, otomobilde tabanca bulundu.
Ağır yaralı N.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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