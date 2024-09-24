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        Malatya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü

        Malatya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:10
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        Malatya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın hastanede öldü
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        Malatya'da kocası tarafından silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        N.K. (37) ile boşanma aşamasında olduğu eşi R.K arasında otomobil içerisinde çıkan tartışmada, R.K. tabancayla karısına ateş etti.

        Göğsünden yaralanan N.K'yı eşi R.K, otomobille Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

        Polis ekipleri şüpheli R.K'yi acil serviste gözaltına alırken, otomobilde tabanca bulundu.

        Ağır yaralı N.K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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