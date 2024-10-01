Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'nın depremde yıkılan çarşısı 2025'e hazırlanıyor

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamen yıkılan Malatya'daki çarşının yeniden ticari hayata kazandırılması için başlatılan çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'nın depremde yıkılan çarşısı 2025'e hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamen yıkılan Malatya'daki çarşının yeniden ticari hayata kazandırılması için başlatılan çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

        Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan, kentin çarşısı olarak bilinen ve depremlerde büyük oranda yıkılan alanın yeniden ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar Emlak Konut tarafından sürdürülüyor.

        Depremden önce yüksek katlı binaların bulunduğu bölge, fore kazık, perde kolon, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenmiş zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yeni yüzüne kazandırılıyor.

        5 bin 74 bağımsız birimin tamamına yakını iş yeri ve ofisten oluşacak çarşı projesinde, 560 da konut yer alacak.

        Çarşı projesinin genişleme alanı kapsamında Saray Mahallesi'nde belirlenen alanda ise 594 konut, 493 ticarethane ve 256 ofis yapılıyor.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, depremde hasar alan Malatya'yı eski canlı günlerine hızla kavuşturabilmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

        Malatya'nın çok öncelerden beri kötü planlandığını ve kentin tek çarşıya sahip olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

        "Malatya'mız tek merkezli bir şehir. Maalesef, üzülerek söylüyorum, geçmişte bizim 13 beldemiz vardı. Bu 13 beldenin her bir belediyesi ayrı bir plan yapınca Malatya çok kötü planlanmış. Bir çarşımız vardı, çarşı da depremde çökünce Malatya çöktü. Bununla birlikte de Malatya'nın umutları ve hayalleri çöktü. Oysa Malatya, büyükşehir ve çok merkezli bir şehir olmalıydı. Şu anda bütün çalışmalarımız o yönde. Çarşımızda teslim edilmek üzere olan bloklarımız var. Bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere. Dış cephesi yapılanlar de var. 2025 yılında tamamı bitmiş olacak."

        Çarşı projesinin kentteki 49 rezerv alandan biri olduğunu, bu anlamda inşaat çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Er, çarşı projesinin Emlak Konut tarafından yapıldığını, bu kapsamda yüksek katlı binaların da tercih edilmediğini kaydetti.

        Çarşıda yıkılan binaların altından zemin suyu çıkması nedeniyle zeminin 12 bin kazıkla güçlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Zemin çok kötü olduğu için büyük paralar harcanıyor. Bir taraftan da orada bir zemin suyu var. İnşaatların tamamlanmasını bekliyoruz. Yol aksları belli olunca yeraltı suyunu MASKİ vasıtasıyla alıp Çavuşoğlu'ndaki dereye deşarj edeceğiz. Suyu oradan uzaklaştırarak sulama suyunda kullanacağız."

        Çarşı merkezinden Sıtmapınarı'na kadar prestij cadde planladıklarını aktaran Er, böylelikle çarşının yenilenen yüzünün kentin prestijli bir alanı haline geleceğini kaydetti.

        Bu çalışmalar yürütülürken altyapı için de önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Er, bu kapsamda Malatya'nın içme suyu kaynağı olan Kaptaj'dan çıkan borulardan asbest borulara ve kanalizasyona kadar tüm altyapının yenilenerek Malatya halkının hizmetine kazandırılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Şam'da patlama sesleri
        Şam'da patlama sesleri
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Ahmet Özköse, Yeni Malatyaspor'da başkanlığa talip oldu
        Ahmet Özköse, Yeni Malatyaspor'da başkanlığa talip oldu
        Ahmet Özköse, Yeni Malatyspor'da başkanlığa talip oldu
        Ahmet Özköse, Yeni Malatyspor'da başkanlığa talip oldu
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki okullar gelecek ay yenilenmiş olacak
        Depremlerden etkilenen Malatya'daki okullar gelecek ay yenilenmiş olacak
        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi y...
        Malatya'da askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5'i jandarma 8 kişi y...
        Malatya'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı
        Malatya'da askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5'i asker 8 yaralı