Malatya'nın depremde yıkılan çarşısı 2025'e hazırlanıyor

YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamen yıkılan Malatya'daki çarşının yeniden ticari hayata kazandırılması için başlatılan çalışmaların gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan, kentin çarşısı olarak bilinen ve depremlerde büyük oranda yıkılan alanın yeniden ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar Emlak Konut tarafından sürdürülüyor.

Depremden önce yüksek katlı binaların bulunduğu bölge, fore kazık, perde kolon, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenmiş zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yeni yüzüne kazandırılıyor.

Malatya'nın çok öncelerden beri kötü planlandığını ve kentin tek çarşıya sahip olduğunu ifade eden Er, şöyle konuştu:

Çarşı projesinin genişleme alanı kapsamında Saray Mahallesi'nde belirlenen alanda ise 594 konut, 493 ticarethane ve 256 ofis yapılıyor.

5 bin 74 bağımsız birimin tamamına yakını iş yeri ve ofisten oluşacak çarşı projesinde, 560 da konut yer alacak.

"Malatya'mız tek merkezli bir şehir. Maalesef, üzülerek söylüyorum, geçmişte bizim 13 beldemiz vardı. Bu 13 beldenin her bir belediyesi ayrı bir plan yapınca Malatya çok kötü planlanmış. Bir çarşımız vardı, çarşı da depremde çökünce Malatya çöktü. Bununla birlikte de Malatya'nın umutları ve hayalleri çöktü. Oysa Malatya, büyükşehir ve çok merkezli bir şehir olmalıydı. Şu anda bütün çalışmalarımız o yönde. Çarşımızda teslim edilmek üzere olan bloklarımız var. Bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere. Dış cephesi yapılanlar de var. 2025 yılında tamamı bitmiş olacak."

Çarşı projesinin kentteki 49 rezerv alandan biri olduğunu, bu anlamda inşaat çalışmalarının hummalı şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Er, çarşı projesinin Emlak Konut tarafından yapıldığını, bu kapsamda yüksek katlı binaların da tercih edilmediğini kaydetti.

Çarşıda yıkılan binaların altından zemin suyu çıkması nedeniyle zeminin 12 bin kazıkla güçlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Zemin çok kötü olduğu için büyük paralar harcanıyor. Bir taraftan da orada bir zemin suyu var. İnşaatların tamamlanmasını bekliyoruz. Yol aksları belli olunca yeraltı suyunu MASKİ vasıtasıyla alıp Çavuşoğlu'ndaki dereye deşarj edeceğiz. Suyu oradan uzaklaştırarak sulama suyunda kullanacağız."