Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi​​​​​​​ Gözene Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

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