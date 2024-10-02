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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:00
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması neticesinde Yeşilyurt ilçesi​​​​​​​ Gözene Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 34 gram kubar esrar, 250 gram esrar tohumu, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Şüpheli B.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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