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        Malatya'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 19:22 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:22
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        Malatya'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 02 J 8008 plakalı minibüs, Hanımınçiftliği Mahallesi Recai Kutan Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 48 T 0412 plakalı otomobil ve K.G'nin kullandığı 44 AGH 166 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü K.G. ile yanında bulunan A.A. ve Y.A.A. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Diğer kazadaysa İ.Ö. idaresindeki 44 DJ 013 plakalı trambüs, Çöşnük Mahallesi Buhara Bulvarı'nda, M.K. yönetimindeki 44 AFL 765 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada yaralan kamyon sürücüsü M.K. ile trambüs yolcuları E.Ç. ve D.K, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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