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        Yeni Malatyaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

        Yeni Malatyaspor Kulübünün yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:15 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:15
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        Yeni Malatyaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi
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        Yeni Malatyaspor Kulübünün yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

        Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

        Ertelenen yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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