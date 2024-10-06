Yeni Malatyaspor Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi

Ertelenen yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, bugün yapılacak yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Yeni Malatyaspor Kulübünün yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü seçimli genel kurulu ertelendi.

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