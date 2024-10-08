Malatya'da belediye otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı
Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 AED 745 plakalı yolcu taşıyan midibüs ile 44 H 0089 plakalı belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.
Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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