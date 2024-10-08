Malatya'da belediye otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 AED 745 plakalı yolcu taşıyan midibüs ile 44 H 0089 plakalı belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.

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