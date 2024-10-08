GÜNCELLEME - Malatya'da halk otobüsü ile midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsüyle öğrencileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsüyle öğrencileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 25 kişi yaralandı.
M.B. yönetimindeki 44 AED 745 plakalı öğrencileri taşıyan midibüs, Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta F.K'nin kullandığı 44 H 0089 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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