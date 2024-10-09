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        Malatya'da baraj ve göletlere 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

        Malatya'da baraj ve göletlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:55
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        Malatya'da baraj ve göletlere 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı
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        Malatya'da baraj ve göletlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kentte baraj ve göletlerde ticari avcılık yapan 134 teknenin bulunduğunu söyledi.

        Yılda yaklaşık 2 bin 225 ton sazan balığı avlanıldığını anlatan Akar, "Kırsalda yaşayan insanlarımız ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında sazan yavrusunu 12 ayrı bölgeye bıraktık. Son 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon sazan yavrusunu göl ve göletlerimize bırakarak ticari avcılığı geliştirmeye çalıştık." diye konuştu.

        Malatya'da baraj ve göletlerde avlanılan sazanların iç piyasada tüketildiğini ifade eden Akar, "Sazanla ilgili Malatya'da işleme tesisi yok, diğer illere gönderiliyor. Balıkların cüzi kısmı iç piyasada tüketiliyor, kalan kısmı Diyarbakır'daki işleme tesislerinde temizlenerek diğer illere gönderiliyor. " ifadelerini kullandı.

        Balık üretim alanlarını sürekli denetlediklerini, su kirliliğini takip ettiklerini belirten Akar, "Su kirliliği takibi kapsamında 12 farklı noktada 6 ayda bir numuneler alıyoruz. Su kirliliğinin olup olmadığını takip ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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