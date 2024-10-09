Malatya'da baraj ve göletlere 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı

Malatya'da baraj ve göletlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2,2 milyon sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, kentte baraj ve göletlerde ticari avcılık yapan 134 teknenin bulunduğunu söyledi.

Yılda yaklaşık 2 bin 225 ton sazan balığı avlanıldığını anlatan Akar, "Kırsalda yaşayan insanlarımız ve ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında sazan yavrusunu 12 ayrı bölgeye bıraktık. Son 10 yılda yaklaşık 8,5 milyon sazan yavrusunu göl ve göletlerimize bırakarak ticari avcılığı geliştirmeye çalıştık." diye konuştu.