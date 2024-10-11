Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi

Malatya'da gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandı.​​​​​​​

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gıda güvenliğine yönelik denetimlere devam ediliyor.

Kentte bu yıl 879'u üretim yeri olmak üzere 4 bin 509 satış ile gıda tüketim yerinin denetlendiği, 9 bin 665 denetimin yapıldığı ve 94 numunenin alındığı belirtilen açıklamada, 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 4 işletmenin ise kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.