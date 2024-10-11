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        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi

        Malatya'da gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:02 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:02
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        Malatya'da gıda denetimlerinde 75 işletmeye para cezası kesildi
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        Malatya'da gıda güvenliğine yönelik denetimlerde 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandı.​​​​​​​

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte gıda güvenliğine yönelik denetimlere devam ediliyor.

        Kentte bu yıl 879'u üretim yeri olmak üzere 4 bin 509 satış ile gıda tüketim yerinin denetlendiği, 9 bin 665 denetimin yapıldığı ve 94 numunenin alındığı belirtilen açıklamada, 75 işletmeye 3,2 milyon lira para cezası uygulandığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen 4 işletmenin ise kamuoyuna duyurulduğu bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Seddar Yavuz, kentte gıda üretiminin farklı alt sektörlerde geniş bir yelpazede gerçekleştirildiğini belirtti.

        Üretim süreçlerinin sıkı denetimlerle kontrol altında olduğuna aktaran Yavuz, gıda kodeksine aykırı üretim yapan işletmelere yasal yaptırımlar uygulandığını belirterek, bu yaptırımların ürün toplatma, imha, ifşa ve para cezası gibi çeşitli önlemleri kapsadığını söyledi.

        En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu aktaran Yavuz, "Halkımız, gıda alırken karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı'na veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirsin." ifadelerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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