Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Şahin Altunok seçildi

        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un başkanlığına Şahin Altunok seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Şahin Altunok seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un başkanlığına Şahin Altunok seçildi.

        Kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Mevcut başkan Adil Gevrek, genel kurulda yaptığı konuşmada, tek derdinin Yeni Malatyaspor olduğunu ve kim seçilirse seçilsin her türlü desteği vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "8 yıl başkanlık yaptım. 2014'te geldik. Süper Lig'e kadar gittik. Başarılı da olduk ama futbolun içerisinde vefa olmadığını biliyorum. Hatalarımız da var. İnsanlar çalışır, başarılı da olur başarısız da. Hata da yapar, çalışan insanlar hata yapar ama niyetimizi kimse tartışamaz. Bizim niyetimiz, Yeni Malatyaspor'un menfaatidir."

        Gevrek, konuşurken salondan bir kişinin "Kimse senin önünde durmak istemiyor." demesi üzerine çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Adil Gevrek, görevliler tarafından salondan çıkarılırken, kavga polis ve görevlilerin müdahalesi ile sona erdi. Kavgaya karışan iki kişi ise gözaltına alındı.

        Yeniden kürsüye gelen Gevrek, 3-5 kişinin çıkardığı tartışma nedeniyle genel kurula gölge düşmesini istemediğini belirterek, seçilecek başkana başarı diledi.

        Verilen aranın ardından yapılan seçimde, başkanlığına Şahin Altunok getirildi. Altunok, yeni bir futbol vizyonu için Yeni Malatyasporlulardan alacakları güçle çalışacaklarını ifade etti.

        Altunok başkanlığındaki yönetim kurulu, Turgut Koç, Ali Köklü, Deniz Kutlu, Mehmet Coşer Gömüç, Coşkun Yedekçi, Barış Görkem Göksu, Aykut Salih Arıkboğa, Şahin Yusuf, Abdullah Özatila, Perihan Bozkurt, Mahmut Özbaysar, Talat Bağlan, Hüseyin Gültekin ve Aziz Ekici'den oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor'da Şahin Altınok dönemi
        Yeni Malatyaspor'da Şahin Altınok dönemi
        Malatya'da alabalık sektörü devlet desteğiyle toparlanma sürecinde
        Malatya'da alabalık sektörü devlet desteğiyle toparlanma sürecinde
        AK Parti Doğanşehir 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Doğanşehir 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı