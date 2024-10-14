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        Malatya'da nitelikli yağma operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Malatya'da nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:42 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:46
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        Malatya'da nitelikli yağma operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte farklı tarihlerde meydana gelen nitelikli yağma olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 2 farklı müştekiye zorla 6 milyon lira değerinde çek/senet imzalatan zanlıların M.B, İ.D, E.A, F.T, K.K. ve D.A. olduğu tespit edildi.

        Ekiplerce 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B, İ.D, E.A. ve F.T. gözaltına alınırken, K.K. ve D.A'nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulundukları belirlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 çek/senet, 15 tarihi eser, 1 tabanca, tabancaya ait mühimmatlar ve 37 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, E.A. ve F.T. tutuklanırken, İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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