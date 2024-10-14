Malatya'da nitelikli yağma operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte farklı tarihlerde meydana gelen nitelikli yağma olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2 farklı müştekiye zorla 6 milyon lira değerinde çek/senet imzalatan zanlıların M.B, İ.D, E.A, F.T, K.K. ve D.A. olduğu tespit edildi.