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        Malatya'da 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 23:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 23:06
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        Malatya'da 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da düzenlenen operasyonda 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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