Kilis Valiliğinden Suriye sınırındaki olaylara ilişkin açıklama:
Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.
Kilis Valiliği, bugün bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."
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