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        Malatya'da 42 yıllık öğretmene duygulandıran veda

        Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:46
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        Malatya'da 42 yıllık öğretmene duygulandıran veda
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        Malatya'da, emekli olan 42 yıllık öğretmen Hüseyin Yıldız'a okulunda veda etkinliği düzenlendi.

        Battalgazi ilçesindeki Öğretmenler Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, emekliye ayrılan 65 yaşındaki Fen Bilimleri Öğretmeni Yıldız için veda programı hazırladı.

        Öğrenciler, son derse girmek için okula gelen Yıldız'a sevgi gösterisinde bulundu.

        Okulun koridorlarında toplanan öğrenciler, Yıldız'ı uzun süre alkışladı.

        Okul bahçesinde "Hüseyin hocam hakkın ödenmez. Seni unutmayacağız" yazılı pankart açan öğrencileri gören Yıldız ise duygulandı.

        Yıldız, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sizlerle birlikte olmak büyük bir mutluluktu. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." dedi.

        Öğretmenler Ortaokulu Müdürü Hanifi Özdemir, 65 yaşını dolduran Yıldız'ın 11 yıldır okullarında görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda bir etkinlik, organizasyon olduğu zaman asla yaş konusuna takılmadan genç meslektaşları gibi en önde gidenlerdendi. İyi ki yolumuz kesişti, iyi ki bugüne şahitlik ediyoruz. Öğretmenler Ortaokulu ailesi olarak verdiği emekten dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşamında da mutluluklar ve başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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