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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:10 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:25
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarda 3 zanlı yakalandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik iki operasyon düzenledi.

        Çilesiz, Turgut Özal, Yarımcahan ve Tecde mahallelerinde 3 araç, 4 ikamet ve 3 zanlının üzerinde yapılan aramada, 25 bin 308 sentetik hap, 100 bin 200 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan B.D, Y.İ. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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