Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 22.10.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.C.Y. yönetimindeki 01 ACY 144 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        15 Temmuz şehidinin ağabeyinden "Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olac...
        15 Temmuz şehidinin ağabeyinden "Diğer cihanda da iki elimiz yakasında olac...
        Malatya kent merkezinde 32 bin konut ve iş yeri yapılacak
        Malatya kent merkezinde 32 bin konut ve iş yeri yapılacak
        Malatya'da adreste nüfus hizmeti sunacak mobil araç hizmete alındı
        Malatya'da adreste nüfus hizmeti sunacak mobil araç hizmete alındı
        Malatya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 80 araç teslim edildi
        Malatya'da emniyet ve jandarma teşkilatına 80 araç teslim edildi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        15 Temmuz şehidinin ağabeyi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmiyor
        15 Temmuz şehidinin ağabeyi, FETÖ elebaşı Gülen'e hakkını helal etmiyor