Malatya'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.C.Y. yönetimindeki 01 ACY 144 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.
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